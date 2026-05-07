SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren SHL Telemedicine-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SHL Telemedicine-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 1 538,462 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.05.2026 gerechnet (1,01 CHF), wäre die Investition nun 1 553,85 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,46 Prozent abgenommen.

SHL Telemedicine wurde am Markt mit 37,43 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at