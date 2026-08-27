SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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Rentabler SHL Telemedicine-Einstieg? 27.08.2026 16:03:34

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,599 SHL Telemedicine-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 1,07 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,62 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,38 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 39,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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