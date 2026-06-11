SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 11.06.2025 wurde die SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,86 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 537,634 SHL Telemedicine-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (0,91 CHF), wäre das Investment nun 489,25 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 51,08 Prozent gleich.

Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich jüngst auf 33,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at