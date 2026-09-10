SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SHL Telemedicine-Performance im Blick 10.09.2026 16:03:51

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren SHL Telemedicine-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,55 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 169,591 SHL Telemedicine-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 251,46 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 09.09.2026 auf 1,07 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 87,49 Prozent.

SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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