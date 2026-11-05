SHL Telemedicine Aktie

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WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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Profitables SHL Telemedicine-Investment? 05.11.2026 16:03:50

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHL Telemedicine-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das SHL Telemedicine-Papier letztlich bei 8,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, hätte er nun 120,482 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 1,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,71 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 87,23 Prozent vermindert.

Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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