SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SHL Telemedicine-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SHL Telemedicine-Aktie letztlich bei 10,25 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 975,610 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 1 014,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,04 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 1 014,63 CHF entspricht einer negativen Performance von 89,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte SHL Telemedicine einen Börsenwert von 38,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at