SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Rentabler SHL Telemedicine-Einstieg?
|
05.03.2026 16:03:36
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.03.2021 wurden SHL Telemedicine-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 10,60 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 943,396 SHL Telemedicine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 000,00 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 04.03.2026 auf 1,06 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 90,00 Prozent verringert.
SHL Telemedicine war somit zuletzt am Markt 40,39 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
05.03.26
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
02.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.02.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu SHL Telemedicine
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHL Telemedicine
|1,09
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.