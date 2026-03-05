SHL Telemedicine Aktie

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

Rentabler SHL Telemedicine-Einstieg? 05.03.2026

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.03.2021 wurden SHL Telemedicine-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 10,60 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 943,396 SHL Telemedicine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 000,00 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 04.03.2026 auf 1,06 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 90,00 Prozent verringert.

SHL Telemedicine war somit zuletzt am Markt 40,39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SHL Telemedicine

Analysen zu SHL Telemedicine

SHL Telemedicine 1,09

SHL Telemedicine 1,09 0,00% SHL Telemedicine

