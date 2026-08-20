SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren eingebracht

Am 20.08.2021 wurde das SHL Telemedicine-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie betrug an diesem Tag 16,30 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 613,497 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 656,44 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 19.08.2026 auf 1,07 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,44 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von SHL Telemedicine betrug jüngst 37,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at