SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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Frühe Anlage 19.03.2026 16:04:01

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Der Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie betrug an diesem Tag 2,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 434,783 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SHL Telemedicine-Papiere wären am 18.03.2026 452,17 CHF wert, da der Schlussstand 1,04 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 54,78 Prozent verringert.

SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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