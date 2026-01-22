SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lohnendes SHL Telemedicine-Investment?
|
22.01.2026 16:04:31
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der SHL Telemedicine-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 846,154 SHL Telemedicine-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.01.2026 4 211,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,10 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 4 211,54 CHF, was einer negativen Performance von 57,88 Prozent entspricht.
Der SHL Telemedicine-Wert an der Börse wurde auf 40,01 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
