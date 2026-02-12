SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lukrative SHL Telemedicine-Anlage?
|
12.02.2026 16:04:35
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,50 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 538,462 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 676,92 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 11.02.2026 auf 1,09 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 83,23 Prozent.
Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
