SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SHL Telemedicine-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,90 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 77,519 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 1,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,17 CHF wert. Mit einer Performance von -91,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SHL Telemedicine eine Börsenbewertung in Höhe von 39,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at