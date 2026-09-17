SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie betrug an diesem Tag 15,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,289 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6,42 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 16.09.2026 auf 1,02 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,58 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich jüngst auf 39,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at