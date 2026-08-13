SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 7,95 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 125,786 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 134,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,07 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 86,54 Prozent verringert.

Alle SHL Telemedicine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at