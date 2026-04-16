SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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Langfristige Investition 16.04.2026 16:04:04

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SHL Telemedicine-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,90 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5 263,158 SHL Telemedicine-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.04.2026 5 736,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,09 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 42,63 Prozent.

SHL Telemedicine wurde am Markt mit 38,89 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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