SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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Lohnendes SHL Telemedicine-Investment? 23.07.2026 16:03:53

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine SHL Telemedicine-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SHL Telemedicine-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,824 SHL Telemedicine-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 1,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 93,65 Prozent.

Der SHL Telemedicine-Wert an der Börse wurde auf 38,87 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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