SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lukrative SHL Telemedicine-Anlage?
|
06.08.2026 16:03:54
SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das SHL Telemedicine-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SHL Telemedicine-Papier bei 1,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 66,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie auf 1,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,67 Prozent.
Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich jüngst auf 38,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
06.08.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.08.26
|SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
30.07.26
|SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu SHL Telemedicine
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHL Telemedicine
|1,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.