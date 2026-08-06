SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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Lukrative SHL Telemedicine-Anlage? 06.08.2026 16:03:54

SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das SHL Telemedicine-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SHL Telemedicine-Papier bei 1,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 66,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie auf 1,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,67 Prozent.

Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich jüngst auf 38,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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