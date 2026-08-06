SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Rentables SIG Group-Investment?
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06.08.2026 10:03:55
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 06.08.2025 wurden SIG Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,34 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,963 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 166,42 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 05.08.2026 auf 15,56 CHF belief. Mit einer Performance von +16,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
SIG Group wurde am Markt mit 5,91 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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