So viel hätten Anleger mit einem frühen SIG Group-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SIG Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,50 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 1 052,632 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,53 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 347,37 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 16 347,37 CHF, was einer positiven Performance von 63,47 Prozent entspricht.

SIG Group wurde am Markt mit 5,90 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at