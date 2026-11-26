SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Performance im Blick
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SIG Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,50 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 1 052,632 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,53 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 347,37 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 16 347,37 CHF, was einer positiven Performance von 63,47 Prozent entspricht.
SIG Group wurde am Markt mit 5,90 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIG Group
|
10:03
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SIG Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIG Group
|17,11
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.