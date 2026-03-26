SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Investition im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das SIG Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22,86 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,374 SIG Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 52,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,90 CHF belief. Mit einer Performance von -47,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
SIG Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,54 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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