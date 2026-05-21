SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Rentables SIG Group-Investment?
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden SIG Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SIG Group-Aktie bei 25,88 CHF. Bei einem SIG Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 386,399 SIG Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 12,03 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 648,38 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 53,52 Prozent verkleinert.
SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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