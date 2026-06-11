SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SIG Group-Aktie an diesem Tag bei 16,53 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 604,961 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.06.2026 7 392,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,22 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,07 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte SIG Group einen Börsenwert von 4,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at