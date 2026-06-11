SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Hochrechnung
|
11.06.2026 10:03:36
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die SIG Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SIG Group-Aktie an diesem Tag bei 16,53 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 604,961 SIG Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.06.2026 7 392,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,22 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,07 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte SIG Group einen Börsenwert von 4,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIG Group
|
11.06.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
28.05.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.05.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.05.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)