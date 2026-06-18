SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Frühe Anlage 18.06.2026 10:04:37

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SIG Group-Aktie Anlegern gebracht.

Die SIG Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,14 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 3,978 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 12,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,16 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,84 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte SIG Group einen Börsenwert von 4,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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