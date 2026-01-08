SIG Group Aktie
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem SIG Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die SIG Group-Aktie an diesem Tag bei 19,93 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 50,176 SIG Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 589,06 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Anteils am 07.01.2026 auf 11,74 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 589,06 CHF, was einer negativen Performance von 41,09 Prozent entspricht.
Insgesamt war SIG Group zuletzt 4,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
