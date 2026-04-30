SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 30.04.2026 10:03:37

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SIG Group-Aktie gebracht.

Am 30.04.2021 wurden SIG Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Anteile betrug an diesem Tag 22,36 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 447,227 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 371,20 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 29.04.2026 auf 12,01 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,29 Prozent.

SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SIG Group

mehr Nachrichten

Analysen zu SIG Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SIG Group 13,81 6,64% SIG Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.05.26 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.05.26 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen