SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SIG Group-Aktie gebracht.

Am 30.04.2021 wurden SIG Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Anteile betrug an diesem Tag 22,36 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hat, hat nun 447,227 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 371,20 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 29.04.2026 auf 12,01 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 46,29 Prozent.

SIG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at