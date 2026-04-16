SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen SIG Group-Investment verlieren können.

Die SIG Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,15 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,601 SIG Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 11,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,10 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,90 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von SIG Group belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at