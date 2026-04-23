SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Investmentbeispiel
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23.04.2026 10:03:25
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 3 Jahren bedeutet
Am 23.04.2023 wurden SIG Group-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 24,74 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40,420 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 11,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 454,73 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,53 Prozent.
Am Markt war SIG Group jüngst 4,41 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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