SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in SIG Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.04.2023 wurden SIG Group-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 24,74 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40,420 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 11,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 454,73 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,53 Prozent.

Am Markt war SIG Group jüngst 4,41 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at