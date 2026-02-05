SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Anlage unter der Lupe
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SIG Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,76 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 459,559 SIG Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 454,96 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 04.02.2026 auf 11,87 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 45,45 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für SIG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
