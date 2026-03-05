SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren SIG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SIG Group-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,66 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,086 SIG Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 11,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,78 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 60,78 CHF entspricht einer negativen Performance von 39,22 Prozent.

Insgesamt war SIG Group zuletzt 4,72 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at