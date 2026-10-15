SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Lohnender SIG Group-Einstieg?
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15.10.2026 10:03:22
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SIG Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,06 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 399,042 SIG Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 514,76 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 14.10.2026 auf 13,82 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,85 Prozent abgenommen.
SIG Group wurde am Markt mit 5,24 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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