SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Profitable SIG Group-Investition? 14.05.2026 10:03:37

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen SIG Group-Investment gewesen.

SIG Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,73 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 59,773 SIG Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.05.2026 731,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,24 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -26,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete SIG Group eine Marktkapitalisierung von 4,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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