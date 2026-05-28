SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Lohnende SIG Group-Investition? 28.05.2026 10:03:14

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SIG Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SIG Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,84 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,195 SIG Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 11,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,33 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,67 Prozent eingebüßt.

SIG Group war somit zuletzt am Markt 4,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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