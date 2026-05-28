SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Lohnende SIG Group-Investition?
|
28.05.2026 10:03:14
SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SIG Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,84 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,195 SIG Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 11,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,33 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,67 Prozent eingebüßt.
SIG Group war somit zuletzt am Markt 4,45 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIG Group
|
10:03
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.05.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.05.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)