SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 19.02.2026 10:03:24

SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIG Group von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.02.2025 wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die SIG Group-Aktie bei 20,52 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investierten, hätten nun 48,733 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 12,07 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 588,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,18 Prozent verringert.

SIG Group wurde am Markt mit 4,60 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SIG Group

mehr Nachrichten