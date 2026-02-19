SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIG Group von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.02.2025 wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die SIG Group-Aktie bei 20,52 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investierten, hätten nun 48,733 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 12,07 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 588,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,18 Prozent verringert.

SIG Group wurde am Markt mit 4,60 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at