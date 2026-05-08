SPI-Wert SKAN-Aktie: SKAN-Dividende gekürzt

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier SKAN am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,22 CHF je Aktie vereinbart. So ermäßigte sich die SKAN-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 45,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich SKAN 8,99 Mio. CHF kosten. Damit wurde die SKAN-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 14,23 Prozent erhöht.

Veränderung der SKAN-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der SKAN-Titel am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 48,20 CHF. Am 08.05.2026 wird die SKAN-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Der SKAN-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,42 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,52 Prozent.

Gegenüberstellung von SKAN-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr sank der Aktienkurs von SKAN via SIX SX um 29,33 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -28,71 Prozent dennoch stärker zugenommen als der SKAN-Aktienkurs.

Dividendenschätzung von SKAN

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,36 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 0,74 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel SKAN

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens SKAN steht aktuell bei 1,050 Mrd. CHF. Das SKAN-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 72,95. Im Jahr 2025 erzielte SKAN einen Umsatz von 333,330 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 0,72 CHF.

Redaktion finanzen.at