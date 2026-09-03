SKAN Aktie

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WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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Rentable SKAN-Investition? 03.09.2026 10:04:02

SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKAN-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden SKAN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,684 SKAN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,26 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Papiers am 02.09.2026 auf 64,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,26 Prozent erhöht.

SKAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. CHF. Die SKAN-Aktie wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines SKAN-Anteils lag damals bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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