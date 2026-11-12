SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKAN von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SKAN-Papier statt. Der Schlusskurs des SKAN-Papiers betrug an diesem Tag 86,62 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in SKAN-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,545 SKAN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 802,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,76 Prozent abgenommen.

SKAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. CHF. Am 28.10.2021 wurden SKAN-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SKAN-Papiers lag damals bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at