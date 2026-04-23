SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|SKAN-Investment im Blick
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23.04.2026 10:03:25
SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren bedeutet
Die SKAN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SKAN-Papier bei 85,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 116,822 SKAN-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 578,27 CHF, da sich der Wert eines SKAN-Anteils am 22.04.2026 auf 47,75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,22 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete SKAN eine Marktkapitalisierung von 1,08 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SKAN-Papiers fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des SKAN-Papiers wurde der Erstkurs mit 75,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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