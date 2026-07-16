SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in SKAN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das SKAN-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 82,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 120,627 SKAN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 6 887,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 57,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,12 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SKAN bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der SKAN-Aktie fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SKAN-Papiers auf 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at