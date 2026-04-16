SKAN Aktie

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WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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Lukrativer SKAN-Einstieg? 16.04.2026 10:03:28

SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SKAN von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in SKAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit SKAN-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SKAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,051 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 47,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,85 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,52 Prozent abgenommen.

SKAN wurde am Markt mit 1,07 Mrd. CHF bewertet. Am 28.10.2021 fand der erste Handelstag der SKAN-Aktie an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines SKAN-Anteils lag damals bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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