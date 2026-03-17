SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Lukrative SoftwareONE-Anlage?
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SoftwareONE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SoftwareONE-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,94 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 683,502 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 11 649,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,92 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,50 Prozent.
Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF. SoftwareONE-Papiere wurden am 25.10.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!