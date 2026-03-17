SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SoftwareONE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SoftwareONE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SoftwareONE-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,94 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 683,502 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 11 649,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,92 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,50 Prozent.

Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF. SoftwareONE-Papiere wurden am 25.10.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at