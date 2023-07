SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen SoftwareONE-Investment verloren

Investoren, die vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SoftwareONE-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die SoftwareONE-Aktie letztlich bei 23,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 42,373 SoftwareONE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2023 auf 18,03 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 763,98 CHF wert. Damit wäre die Investition 23,60 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 2,83 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SoftwareONE-Aktie lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at