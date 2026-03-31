SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SoftwareONE-Anteile an diesem Tag bei 24,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,984 SoftwareONE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 278,07 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 30.03.2026 auf 6,79 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 72,19 Prozent vermindert.

Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,46 Mrd. CHF. SoftwareONE-Papiere wurden am 25.10.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at