SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen SoftwareONE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SoftwareONE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,25 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 430,108 SoftwareONE-Anteilen. Die gehaltenen SoftwareONE-Anteile wären am 20.07.2026 3 610,75 CHF wert, da der Schlussstand 8,40 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 63,89 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von SoftwareONE bezifferte sich zuletzt auf 1,77 Mrd. CHF. SoftwareONE-Anteile wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SoftwareONE-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at