SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SoftwareONE-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der SoftwareONE-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das SoftwareONE-Papier an diesem Tag 7,43 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 346,801 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 791,25 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 08.06.2026 auf 8,76 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 1,81 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Papiers fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des SoftwareONE-Papiers bei 18,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at