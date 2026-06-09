SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|SoftwareONE-Investmentbeispiel
|
09.06.2026 10:04:08
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der SoftwareONE-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das SoftwareONE-Papier an diesem Tag 7,43 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 346,801 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 791,25 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 08.06.2026 auf 8,76 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,91 Prozent.
Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 1,81 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Papiers fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des SoftwareONE-Papiers bei 18,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftwareONE
|
10:04
|SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09:30
|Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07:00
|SoftwareOne setzt neue Finanzziele für 2030 – KI-Transformation eröffnet beispiellose strukturelle Wachstumschancen in Unternehmenssoftware und -Cloud (EQS Group)
|
07:00
|SoftwareOne sets new 2030 financial targets as AI transformation unlocks unprecedented structural growth opportunities across enterprise software and cloud (EQS Group)
|
08.06.26
|Verluste in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SPI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)