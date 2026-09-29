SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|SoftwareONE-Investition im Blick
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades SoftwareONE-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen SoftwareONE-Anteile an diesem Tag bei 8,18 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,232 SoftwareONE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 103,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,47 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,55 Prozent zugenommen.
SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,87 Mrd. CHF wert. SoftwareONE-Anteile wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SoftwareONE-Papiers bei 18,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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