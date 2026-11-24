SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Profitable SoftwareONE-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,89 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 124,859 SoftwareONE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SoftwareONE-Aktie auf 8,39 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 437,57 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,62 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 1,79 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Papiers fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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