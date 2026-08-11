SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SoftwareONE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren SoftwareONE-Anteile an diesem Tag 18,47 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 541,419 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 132,65 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 10.08.2026 auf 9,48 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,67 Prozent.

SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 2,00 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des SoftwareONE-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at