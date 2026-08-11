SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|SoftwareONE-Investment
|
11.08.2026 10:04:10
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit SoftwareONE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren SoftwareONE-Anteile an diesem Tag 18,47 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 541,419 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 132,65 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 10.08.2026 auf 9,48 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,67 Prozent.
SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 2,00 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des SoftwareONE-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftwareONE
|
10:04
|SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus (finanzen.at)
|
04.08.26
|SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SoftwareONE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
14.07.26
|SoftwareOne appoints Raphael Erb as sole CEO (EQS Group)
|
14.07.26
|SoftwareOne ernennt Raphael Erb zum alleinigen CEO (EQS Group)
|
07.07.26
|SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu SoftwareONE
Aktien in diesem Artikel
|SoftwareONE
|9,84
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.