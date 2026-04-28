SoftwareONE Aktie

SoftwareONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

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Frühe Anlage 28.04.2026 10:03:39

SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SoftwareONE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.04.2021 wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 413,223 SoftwareONE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 6,91 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 853,31 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,47 Prozent.

Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-IPO fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Das SoftwareONE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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