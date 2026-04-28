SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Frühe Anlage
|
28.04.2026 10:03:39
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.04.2021 wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 413,223 SoftwareONE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 6,91 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 853,31 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,47 Prozent.
Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-IPO fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Das SoftwareONE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftwareONE
|
15:58
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|SoftwareOne named a Customers’ Choice in Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Software Asset Management Managed Services (EQS Group)
|
21.04.26
|SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Start in Rot (finanzen.at)