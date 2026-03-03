SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
03.03.2026 10:04:01
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SoftwareONE-Anteile bei 26,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SoftwareONE-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,738 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.03.2026 25,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,82 CHF belief. Mit einer Performance von -74,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
SoftwareONE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,46 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-IPO fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der SoftwareONE-Anteilsschein bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
