SoftwareONE Aktie

SoftwareONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 26.05.2026 10:03:47

SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren SoftwareONE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 26.05.2021 wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SoftwareONE-Papiers betrug an diesem Tag 22,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,545 SoftwareONE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37,64 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 22.05.2026 auf 8,28 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,36 Prozent eingebüßt.

Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,78 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SoftwareONE

mehr Nachrichten