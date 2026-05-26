SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Langfristige Investition
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 26.05.2021 wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SoftwareONE-Papiers betrug an diesem Tag 22,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,545 SoftwareONE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37,64 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 22.05.2026 auf 8,28 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,36 Prozent eingebüßt.
Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,78 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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